DJABRIL BOUKHENAISSI / La nuit des papillons – Maison de Victor Hugo PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

Djabril Boukhenaïssi, né en 1993, vit et travaille entre Paris et le Perche. Lauréat du Art and Environment Prize, Lee Ufan ARLES x GUERLAIN. Il expose régulièrement en France et à l’étranger.

La nuit des papillons est une exposition d’œuvres graphiques de Djabril Boukhenaïssi mises en dialogue avec « l’appartement de Victor Hugo ».

À travers 30 œuvres, dont certaines réalisées spécifiquement pour l’événement, autour du paysage nocturne et du travail de l’encre sublimé par Victor Hugo, et s’appuyant sur des thèmes iconographiques – comme le papillon en lequel Victor Hugo voyait l’incarnation de l’âme des disparus aimés – l’exposition s’attache à tisser des liens poétiques. Une rencontre entre le travail d’un artiste contemporain et l’univers hugolien, la recherche d’une résonnance entre poésie et dessin.

Partenaire : Galerie Sator.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

Résonance entre poésie et dessin, autour de la nuit, du paysage et des papillons.