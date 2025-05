Concert Trio Marie Nodier Arsenal 1824 – Maison de Victor Hugo PARIS, 14 juin 2025, PARIS.

Ce programme mêle musique jouée dans les théâtres, musique reprise dans les foyers, musique composée pour sublimer la poésie de leurs contemporains. Ainsi se côtoient Hugo,Berlioz, Rossini, Weber, Desbordes-Valmore, Küffner, Guttinguer, Gautier, Schubert, Liszt et Marie Mennessier-Nodier.

Le samedi 14 juin 2025

de 19h00 à 21h00

payant Tout public. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/concert-nodier

Le Trio Marie Nodier propose d’évoquer l’atmosphère bouillonnante des soirées où se mêlent conversation, poésie, musique et danse, et s’inscrivent dans l’élan naissant du romantisme français. Parmi eux notamment, le jeune Musset, et la jeune Marie Nodier qui chante et donne le signal de la danse depuis son piano.