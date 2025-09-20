Maison d’église Saint-François-de-Sales / Maison des familles du 92 Maison d’église Saint-François-de-Sales Boulogne-Billancourt

Maison d’église Saint-François-de-Sales / Maison des familles du 92 Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Maison d’église Saint-François-de-Sales Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Cette Maison d’Église porte le nom du patron des journalistes.

Son architecture par ses volumes et ses matériaux, bois, béton, verre, acier, manifeste le désir de s’intégrer au nouveau paysage urbain des rives de Seine et d’y accueillir ses habitants.

Visite commentée du lieu, de ses activités et de son architecture.

Maison d’église Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com Le bâtiment de 1150m² est conçu comme un origami de zinc gris, patiné et plié, enveloppant un patio central qui apporte la lumière. Il comprend un grand espace modulaire pouvant accueillir des spectacles ou des offices religieux et des salles d’accueil pour les familles. Il est surmonté d’un clocher orné de fines fentes en forme de croix, évoquant une église. Le bâtiment a été inauguré en septembre 2014. Métro ligne 9- station Marcel-Sembat- Bus 126, 175, 123

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt