Maison des 1000 premiers jours du 18ᵉ arrondissement Pôle santé Goutte d’Or Paris
Maison des 1000 premiers jours du 18ᵉ arrondissement Pôle santé Goutte d’Or Paris lundi 6 octobre 2025.
Située au
rez-de-chaussée du Pôle santé Goutte d’Or, au 16 rue Cavé (métro La Chapelle ou
Barbès), la Maison des 1000 premiers jours accueille les familles dans un cadre
convivial et bienveillant.
Les futurs parents, les
parents d’enfants de 0 à 2 ans et leurs proches peuvent y trouver un lieu pour rencontrer
d’autres familles, découvrir des ressources dans son quartier ou se renseigner
sur de nombreux sujets comme la parentalité, la santé, les modes de garde
ou encore le développement de l’enfant.
Une programmation
variée – ateliers, rencontres, temps d’échange, groupes de parole –
sera proposée et régulièrement mise à jour.
Un accueil gratuit et ouvert à tous
L’accès à la Maison des
1000 premiers jours est libre,
gratuit et sans condition. Tous les parents et futurs parents,
quels que soient leur parcours, leurs questions ou leur situation, y sont les
bienvenus.
Ouverture prévue en octobre 2025. Suivez les prochaines informations et le programme ici..
Le lundi 06 octobre 2025
de à
gratuit Public tout-petits et adultes.
Pôle santé Goutte d’Or 16 rue Cavé 75018 Paris