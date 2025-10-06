Maison des 1000 premiers jours du 18ᵉ arrondissement Pôle santé Goutte d’Or Paris

Maison des 1000 premiers jours du 18ᵉ arrondissement Pôle santé Goutte d’Or Paris lundi 6 octobre 2025.

Située au

rez-de-chaussée du Pôle santé Goutte d’Or, au 16 rue Cavé (métro La Chapelle ou

Barbès), la Maison des 1000 premiers jours accueille les familles dans un cadre

convivial et bienveillant.

Les futurs parents, les

parents d’enfants de 0 à 2 ans et leurs proches peuvent y trouver un lieu pour rencontrer

d’autres familles, découvrir des ressources dans son quartier ou se renseigner

sur de nombreux sujets comme la parentalité, la santé, les modes de garde

ou encore le développement de l’enfant.

Une programmation

variée – ateliers, rencontres, temps d’échange, groupes de parole –

sera proposée et régulièrement mise à jour.

Un accueil gratuit et ouvert à tous

L’accès à la Maison des

1000 premiers jours est libre,

gratuit et sans condition. Tous les parents et futurs parents,

quels que soient leur parcours, leurs questions ou leur situation, y sont les

bienvenus.

Ouverture prévue en octobre 2025. Suivez les prochaines informations et le programme ici..

Un nouvel espace pour les futurs parents et parents de tout-petits ouvre au cœur du 18ᵉ, pour s’informer, échanger et participer à des activités adaptées.

Le lundi 06 octobre 2025

de à

gratuit Public tout-petits et adultes.

Pôle santé Goutte d’Or 16 rue Cavé 75018 Paris