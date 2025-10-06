Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ arrondissement Maison des 1000 premiers jours Paris
Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ arrondissement
Au 9 passage des
Tourelles (métro Porte des Lilas), la Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ
est un espace gratuit, ouvert à tous les futurs parents et parents d’enfants de
moins de deux ans. On peut y venir pour se détendre avec son enfant, échanger
avec d’autres parents, poser ses questions à des professionnels de la santé ou
de la petite enfance ou participer à des activités adaptées : éveil
artistique, ateliers pratiques, rencontres thématiques, groupes de paroles…
Un
accueil gratuit et ouvert à tous dès le début de la grossesse
L’accès à la Maison des
1000 premiers jours est libre,
gratuit et sans condition. Tous les parents et futurs parents,
quels que soient leur parcours, leurs questions ou leur situation, y sont les
bienvenus.
Ouverture prévue en octobre 2025. Suivez les prochaines informations et le programme ici..
Le lundi 06 octobre 2025
gratuit Public tout-petits et adultes.
Maison des 1000 premiers jours 9 passage des Tourelles 75018 Paris