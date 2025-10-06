Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ arrondissement Maison des 1000 premiers jours Paris

Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ arrondissement Maison des 1000 premiers jours Paris lundi 6 octobre 2025.

Au 9 passage des

Tourelles (métro Porte des Lilas), la Maison des 1000 premiers jours du 20ᵉ

est un espace gratuit, ouvert à tous les futurs parents et parents d’enfants de

moins de deux ans. On peut y venir pour se détendre avec son enfant, échanger

avec d’autres parents, poser ses questions à des professionnels de la santé ou

de la petite enfance ou participer à des activités adaptées : éveil

artistique, ateliers pratiques, rencontres thématiques, groupes de paroles…

Un

accueil gratuit et ouvert à tous dès le début de la grossesse

L’accès à la Maison des

1000 premiers jours est libre,

gratuit et sans condition. Tous les parents et futurs parents,

quels que soient leur parcours, leurs questions ou leur situation, y sont les

bienvenus.

Ouverture prévue en octobre 2025. Suivez les prochaines informations et le programme ici..

Dans le 20ᵉ, un nouveau lieu ressource pour les familles ouvre ses portes, offrant accueil, information et ateliers autour de la parentalité et de la petite enfance.

gratuit Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours 9 passage des Tourelles 75018 Paris