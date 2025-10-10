Maison des 1000 premiers jours Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille
Maison des 1000 premiers jours Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille vendredi 10 octobre 2025.
Maison des 1000 premiers jours Vendredi 10 octobre, 09h30 Vic-sur-seille Salle du tribunal Moselle
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-10T09:30 – 2025-10-10T11:00
Fin : 2025-10-10T09:30 – 2025-10-10T11:00
Espace d’écoute et de partage entre parents, afin de dédramatiser les petites difficultés du quotidien.
Rompre l’isolement des jeunes parents.
Échanges de « trucs et astuces » entre parents.
Temps ludique, espace cocooning (tapis, coussins, jeux d’éveil).
Café/thé à disposition pour encourager la détente.
Vic-sur-seille Salle du tribunal VIC SUR SEILLE Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
On papote de bébé