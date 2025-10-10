Maison des 1000 premiers jours Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille

Maison des 1000 premiers jours Vendredi 10 octobre, 09h30 Vic-sur-seille Salle du tribunal Moselle

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T09:30 – 2025-10-10T11:00

Fin : 2025-10-10T09:30 – 2025-10-10T11:00

Espace d’écoute et de partage entre parents, afin de dédramatiser les petites difficultés du quotidien.

Rompre l’isolement des jeunes parents.

Échanges de « trucs et astuces » entre parents.

Temps ludique, espace cocooning (tapis, coussins, jeux d’éveil).

Café/thé à disposition pour encourager la détente.

Vic-sur-seille Salle du tribunal VIC SUR SEILLE Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

On papote de bébé