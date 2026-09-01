Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Maison des aqueducs Vénérand
samedi 19 septembre 2026 · Maison des aqueducs · Vénérand
Informations pratiques
Vénérand
Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine
Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la Maison des Aqueducs à Vénérand lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !
Une manifestation culturelle incontournable pour explorer ce lieu d’exception.
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Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@sahcm.fr
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English :
Discover the Maison des Aqueducs in Vénérand during the 2026 European Heritage Days!
A must-see cultural event to explore this exceptional site.
L’événement Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Vénérand a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge