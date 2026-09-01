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AGENDA · Vénérand

Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Maison des aqueducs Vénérand

samedi 19 septembre 2026 · Maison des aqueducs · Vénérand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des aqueducs
Adresse
Chemin des lavandières
Ville
17100 Vénérand
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vénérand

Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine

Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez la Maison des Aqueducs à Vénérand lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !
Une manifestation culturelle incontournable pour explorer ce lieu d’exception.
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Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   info@sahcm.fr

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English :

Discover the Maison des Aqueducs in Vénérand during the 2026 European Heritage Days!
A must-see cultural event to explore this exceptional site.

L’événement Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Vénérand a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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