Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Maison des aqueducs Vénérand

Informations pratiques

Vénérand

Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine

Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la Maison des Aqueducs à Vénérand lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

Une manifestation culturelle incontournable pour explorer ce lieu d’exception.

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Maison des aqueducs Chemin des lavandières Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@sahcm.fr

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English :

Discover the Maison des Aqueducs in Vénérand during the 2026 European Heritage Days!

A must-see cultural event to explore this exceptional site.

L’événement Maison des Aqueducs Journées du Patrimoine Vénérand a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge