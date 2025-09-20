Maison des Arts et de la Nature Maison des Arts et de la Nature Caux

Maison des Arts et de la Nature 20 et 21 septembre Maison des Arts et de la Nature Aude

Gratuit. Prévoir des chaussures confortables pour se rendre sur le site.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Maison des Arts et de la Nature – Art et paysages au bord du canal du Midi

Pour la troisième année consécutive, l’association Grains d’Art propose une programmation artistique et culturelle à la maison éclusière de Villesèque, rebaptisée Maison des Arts et de la Nature.

Du village de Villesèquelande jusqu’au canal, suivez le sentier des Arts’bres et découvrez un dialogue poétique entre nature et création :

Sur le sentier : sculptures de Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi et photos grand format de Hervé Baïs

Dans la maison éclusière : gravures de Juliana Gomez Montes Loubes, dessins et encres de Eela Laitinen, photos encadrées de Hervé Baïs

Entrée libre de 10h à 17h

Profitez aussi du café-librairie sur place : romans, albums jeunesse, documentaires sur la nature et le canal, coin bibliothèque « nature » et espace pique-nique dans un cadre paisible.

Samedi 20 septembre – Animations spéciales

Atelier peinture à l’encre de Chine (14h30–16h30 environ) avec Eela Laitinen

Dès 9 ans, adultes et enfants accompagnés – 20 € – Inscriptions : eela.laitinen@gmail.com

Vernissage à 18h en présence des artistes

Accès

Pour préserver le site, l’accès se fait à pied, à vélo ou en péniche.

️ Parking à l’Espace Michel Escande de Villesèquelande

(Prévoir 10 minutes de marche, chaussures adaptées)

♿ Pour les personnes à mobilité réduite : 06 88 64 12 38

Plus d’infos

L'ancienne maison éclusière au bord du canal du Midi, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a changé de vocation, désormais elle accueille des artistes en résidence et leurs expositions. C'est aussi un lieu avec un espace café / librairie animé par des ateliers autour de l'art, la photo, l'écriture et la nature.

© Hervé Baïs