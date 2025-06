Peinture intuitive et bien-être Maison des associations Paris 5 juillet 2025

Un temps de recentrage collectif

L’atelier débute par un moment de méditation participative, douce et guidée, où chacun est invité à imaginer une histoire que nous construisons ensemble, au fil des inspirations du groupe. Ce voyage intérieur partagé permet de se reconnecter à soi-même tout en tissant un fil commun avec les autres participants.

La peinture intuitive comme expression libre

À partir de cette histoire co-créée, chaque personne est invitée à exprimer librement ce qui a émergé en elle : une émotion, une image, une sensation, une couleur… La peinture intuitive devient alors un outil d’expression personnelle, sans contrainte de résultat ou de technique, simplement pour laisser parler l’imaginaire et le ressenti.

Un espace de bienveillance et de créativité

L’atelier se déroule dans une ambiance chaleureuse, respectueuse et joyeuse, propice à la détente, à l’exploration de soi et à l’élan créatif. L’objectif est avant tout de se faire du bien, d’oser créer librement et de partager un moment authentique en groupe.

Gratuit sur inscription : https://annaedlin.com/events/

Le samedi 05 juillet 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T18:00:00+02:00

2025-07-05T16:00:00+02:00_2025-07-05T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T20:00:00+02:00

Maison des associations 4, rue Amélie 75007 Paris

Un atelier gratuit de peinture intuitive et de bien-être à la Maison des Associations du 7e arrondissement, ouvert à tous, sans prérequis artistique.