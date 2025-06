Cercle des Hypersensibles Maison des Associations Paris 5 juillet 2025

Vous êtes sensible aux émotions des autres, avec une forte empathie qui peut parfois devenir accablante ? Vous ressentez des intuitions fortes, parfois inexplicables ? Si vous vous reconnaissez dans ces ressentis, ce cercle est fait pour vous. Rejoignez un espace bienveillant pour partager vos expériences, découvrir des exercices pratiques et explorer votre intuition. Vous apprendrez à mieux comprendre et apprivoiser vos ressentis, à trouver l’équilibre entre vos émotions et à élargir les frontières entre imagination et réalité, tout en enrichissant votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entourent.

Gratuit sur inscription dans le cadre de l’été solidaire à la Maison des Associations du 7e, le 5 juillet de 17h30 à 19h00 : https://annaedlin.com/events/

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h30 à 19h00

gratuit

Public adultes.

Maison des Associations 4, rue Amélie 75007 Paris

