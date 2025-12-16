MAISON DES JEUNES de Labrit OUVERTURE le PREAU (ancienne auto école) Labrit

MAISON DES JEUNES de Labrit OUVERTURE

le PREAU (ancienne auto école) 74 rte de mont de marsan, 40420 Labrit Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le PREAU, c’est, deux dimanches par mois, un espace gratuit réservé aux 10 18 ans.

Des jeux de société, du matériel créatif, de quoi bouquiner, écouter de la musique, chiller avec les potes.

Un endroit pour se retrouver, discuter, être ensemble.

Ouverture le 20 décembre de 14h à 17h.

le PREAU (ancienne auto école) 74 rte de mont de marsan, 40420 Labrit Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 27 20 75 asso.lasdekikao@gmail.com

English : MAISON DES JEUNES de Labrit OUVERTURE

Le PREAU is a free space reserved for 10-18 year-olds on two Sundays a month.

Board games, creative materials, a place to read, listen to music and chill out with friends.

A place to meet up, chat and be together.

Opening December 20, 2pm to 5pm.

