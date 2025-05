Atelier/conférence : Internet, réseaux sociaux et fake news – Maison des jeunes Saint-Vincent-de-Paul Paris, 21 mai 2025, Paris.

Dans un monde où la technologie et les écrans sont devenus omniprésents, la parentalité pose de nouvelles questions et soulève des défis uniques. À quoi faut-il être vigilant pour protéger la vie privée et les données personnelles de son enfant ? Quels sont les outils et ressources disponibles pour aider les parents à naviguer dans ce paysage complexe, en constante évolution ? Comment, enfin, pouvons-nous accompagner les plus jeunes dans l’usage qu’ils font du numérique tout en préservant leur bien-être et en favorisant leur épanouissement ?

Autant de sujets que permettront d’aborder les nombreuses

animations organisées gratuitement dans le 10e entre le 13 et le 22

mai 2025 dans le cadre de la semaine « Mon enfant et les écrans »,

lancée pour la première fois en 2024 et déployée sur l’ensemble du territoire parisien.

À cette occasion, la Maison des jeunes Saint-Vincent-de-Paul invite les adolescents de 14 à 16 ans à participer à une table ronde animée par l’opérateur Orange qui aura

pour

objet les réseaux sociaux et le décryptage des informations en ligne.

Découvrir l’intégralité de la programmation dans le 10e

Le mercredi 21 mai 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Inscription gratuite, par mail en écrivant à l’adresse giovanni.aronales@jeunes-saintvincent.org ou par téléphone (07 58 92 05 79)

Public jeunes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-21T18:00:00+02:00

2025-05-21T16:00:00+02:00_2025-05-21T17:00:00+02:00

fin : 2025-05-21T19:00:00+02:00

Maison des jeunes Saint-Vincent-de-Paul 12 rue Bossuet 75010 Paris

https://mairie10.paris.fr/pages/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-d-animations-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-30935

Du mardi 13 au jeudi 22 mai 2025, la Ville de Paris et le 10e se mobilisent à travers de nombreuses animations gratuites pour aider chacune et chacun à bien vivre le numérique en famille.