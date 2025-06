MAISON DES METIERS D’ARTS LA TABLE EST UN ART Pézenas 1 juillet 2025 07:00

Hérault

MAISON DES METIERS D’ARTS LA TABLE EST UN ART 6 Place GAMBETTA Pézenas Hérault

Début : 2025-07-01

fin : 2025-09-13

2025-07-01

Jusqu’au 13 septembre, la Maison des Métiers d’Art de Pézenas vous invite à vous mettre à table !

Une exploration sensorielle autour de pièces uniques et petites séries façonnées par 11 artisans d’art aux savoir-faire d’excellence allant de la coutellerie, au tissage, en passant par la céramique, la mosaïque, le papier mâché, le travail du verre ou la gravure.

L’attention que l’on porte à la préparation du repas et à la décoration de la table témoignent d’un réel art de vivre à la française. Chaque détail compte pour créer une atmosphère propice aux échanges et à la convivialité. Plaisir des formes, des matières, des décors les combinaisons de couleurs et de styles sont infinies.

Chaque objet, chargé d’un supplément d’âme, contribue à dresser une table de caractère. Fruits et légumes magnifiés, crustacés et poissons glorifiés… s’invitent aussi dans votre décoration, sur vos murs, comme parures. De quoi apporter de la gaieté dans vos quotidiens.

Avec les créations de Anis & Céladon, Atelier ANVI, Philippe Balayn, Corentin Brison, Muriel Comte, Coutellerie

Au Sabot, Lilas Force, Hélène Hostein-Noé, Cendrine M. Fileuse de verre, Fany Perret, Tissage Moutet. .

6 Place GAMBETTA

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 16 12 pezenas@ateliersdart.com

The Maison des Métiers d'Art dedicates its windows to the world of wine, from July 3 to 31.

Das Maison des Métiers d’Art widmet seine Schaufenster vom 3. bis 31. Juli der Welt des Weins.

Fino al 13 settembre, la Maison des Métiers d’Art di Pézenas vi invita a sedervi a tavola!

La Maison des Métiers d'Art dedica sus escaparates al mundo del vino, del 3 al 31 de julio.

