Maison des Minéraux Laser Kids crée ton objet unique au fablab ! Crozon mercredi 22 octobre 2025.
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Une aventure créative et technologique !
Viens découvrir la magie de la découpe laser et libère ton imagination dans notre atelier Laser Kids crée ton objet unique ! . Explore le monde fascinant des technologies numériques tout en fabriquant ton propre objet personnalisé à emporter chez toi.
Pré-requis non
Objectifs pédagogiques découvrir la découpe et gravure laser dans une approche créative
Tu apprendras
à utiliser les fonctions de base d’un logiciel de conception 2D
à lancer une découpe-gravure au laser pour personnaliser fabriquer ta pièce unique
Chaque participant repart avec sa propre pièce
Nombre de participants maximum 5
Animateur Pierre-Yves Cavellat
Cout 24 euros
Public A partir de 7 ans
Niveau requis Novice
Sur réservation
Durée 1h30
Pour plus d’infos https://www.crozon-tourisme.bzh/activite/maison-des-mineraux/ .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
