Maison des Mobilités Dictée loisir Carhaix-Plouguer samedi 17 janvier 2026.
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-17
Pour les amateurs·rices d’orthographe, la Maison des Mobilités organise à nouveau une nouvelle dictée sur le thème de la mobilité.
Alors inscrivez-vous pour un rendez-vous dictée !! .
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 26 08 59
