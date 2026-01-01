Maison des Mobilités Dictée loisir Carhaix-Plouguer

Maison des Mobilités Dictée loisir

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Pour les amateurs·rices d’orthographe, la Maison des Mobilités organise à nouveau une nouvelle dictée sur le thème de la mobilité.

Alors inscrivez-vous pour un rendez-vous dictée !! .

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 26 08 59

