Participez à la Journée mondiale des réfugiés à la Maison des réfugiés le 20 juin ! – Maison des réfugiés Paris 20 juin 2025

Au programme de 14h à 21h : spectacles, ateliers participatifs,

lectures, quiz, animations pour petits et grands, cuisine, danse, musique live,

rencontres… Une journée pour célébrer la solidarité, mettre en lumière les

talents et la résilience des personnes réfugiées, et créer du lien entre toutes

et tous.

À partir de 14h

Paris danse avec moi,

atelier danse urbaine avec Arc Essentiel.

Un monde de couleurs,

maquillage pour les enfants avec Sally.

Déconstruire les idées reçues,

quizz migrations avec SINGA.

Le souffle de la rencontre,

atelier écriture-dessin avec Clarisse.

À partir de 14h30

Médias, migrations : démêler le vrai du faux,

avec Voix en exil.

Les légumes d’ici et là-bas,

jardiner avec Le Paysan Urbain.

À partir de 15h

Lecture de conte illustré du Darfour avec

Baraka Sakin.

« Technologie et migration »,

atelier par Tribe X.

Kawa Connect, atelier pour

faire son bissap et café.

Sur la montagne,

lancement du fanzine et sérigraphie.

À partir de 16h

Peindre l’espoir,

atelier de peinture sur œufs avec Fahimeh.

La Zumb’Accueillante,

atelier de zumba avec Nury Barragan.

À partir de 17h

BEAP 2050, pièce

chorégraphique avec Compagnie Hon Hop.

À partir de 18h

Carte Blanche, Alexis Michalik et

Komune

À partir de 19h

Bienvenue à ma table,

dégustations du monde, avec Talya.

Concert Yalla Sawa feat. Raghda,

ouverture Jean-Jacques B.

Le vendredi 20 juin 2025

de 14h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la Ville de Paris, le HCR, Emmaüs Solidarité, SINGA, la Mairie du 19e, la Médiathèque James Baldwin et la Maison des réfugiés vous invitent à une journée festive, engagée et inclusive, le vendredi 20 juin 2025