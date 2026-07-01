Maison des vignes de Pruillé, Maison des Vignes,

Informations pratiques

Maison des vignes de Pruillé Vendredi 18 septembre, 10h30 Maison des Vignes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Appelée maison des vignes ou loge de vigne selon les régions françaises, ces abris au charme poétique nous rappelle la présence d’un vignoble avec sa culture et ses codes. On l’aperçoit de la route et de la proche commune de La Membrolle-sur-Longuenée.

Mais c’est bien à pied, en empruntant la liaison douce et en prenant son temps, que l’on pourra s’en approcher, en faire le tour, voir en poussant la nouvelle porte y pénétrer et y humer l’atmosphère ambiante

Maison des Vignes Pruillé – Longuenée-en-Anjou 49220 Pruillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Accès pedestre

Appelée maison des vignes ou loge de vigne selon les régions françaises, ces abris au charme poétique nous rappelle la présence d’un vignoble avec sa culture et ses codes. On l’aperçoit de la route …

©Lea