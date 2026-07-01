Maison des vignes de Pruillé, Maison des Vignes,
vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Vignes
Informations pratiques
Maison des vignes de Pruillé Vendredi 18 septembre, 10h30 Maison des Vignes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Appelée maison des vignes ou loge de vigne selon les régions françaises, ces abris au charme poétique nous rappelle la présence d’un vignoble avec sa culture et ses codes. On l’aperçoit de la route et de la proche commune de La Membrolle-sur-Longuenée.
Mais c’est bien à pied, en empruntant la liaison douce et en prenant son temps, que l’on pourra s’en approcher, en faire le tour, voir en poussant la nouvelle porte y pénétrer et y humer l’atmosphère ambiante
Maison des Vignes Pruillé – Longuenée-en-Anjou 49220 Pruillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Accès pedestre
Appelée maison des vignes ou loge de vigne selon les régions françaises, ces abris au charme poétique nous rappelle la présence d’un vignoble avec sa culture et ses codes. On l’aperçoit de la route …
©Lea