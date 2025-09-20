Maison Didier, un édifice moderniste à Fort-de-France Maison Didier Fort-de-France

Maison Didier, un édifice moderniste à Fort-de-France Samedi 20 septembre, 10h00 Maison Didier Martinique

visite accompagnée gratuite limitée à 10 personnes. Réservation: maisondidier.fdf@yopmail.com

Visite sur réservation, groupe de 10 personnes maximum

Merci d’indiquer vos noms et coordonnées ainsi que le nombre de personnes.

Maison Didier 17 rue Martin Luther King, fort-de-france Fort-de-France 97200 Martinique Martinique Maison moderniste construite en 1935

Ouverture exceptionnelle pour une visite intime d’un bâtiment moderniste restauré avec le soutien de la Mission Patrimoine.

