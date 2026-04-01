Maison du Berneuilh Vignobles Noriega Porte-de-Benauge

Porte-de-Benauge

Maison du Berneuilh

Vignobles Noriega 154 Chemin de Berneuilh Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Participez à un atelier créatif autour de la fabrication de bougies artisanales en cire d’abeille naturelle, animé par Amandine de la Maison du Berneuilh. Cette activité accessible dès 4 ans vous invite à découvrir un savoir-faire traditionnel tout en réalisant votre propre création. Les participants sont accompagnés pas à pas dans les différentes étapes manipulation de la cire, mise en forme et conseils personnalisés pour un rendu soigné. Un moment convivial et ludique, idéal à partager en famille ou entre amis. Le matériel est fourni sur place. Inscription obligatoire. .

Vignobles Noriega 154 Chemin de Berneuilh Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 49 55 84 anoriega@hotmail.fr

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English : Maison du Berneuilh

L’événement Maison du Berneuilh Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers