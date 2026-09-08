Maison du Beuvray – Stage chantant « les chansons de Renaud » Saint-Léger-sous-Beuvray
samedi 14 novembre 2026 · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Beuvray
Maison du Beuvray – Stage chantant « les chansons de Renaud »
Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-14
La société Escales-Vocales organise des stages chantant de chorale sur 2 à 4 jours depuis quelques années maintenant.
100 à 180 choristes venus essentiellement des départements 58, 71, 21 mais également de toute la France interprètent les plus grands succès des variétés française lors d’un concert à l’issue des stages dans une salle de spectacle pouvant accueillir de 300 à 900 spectateurs suivant les formules. Tout cela dans une ambiance festive et nostalgique.
Les participants à ces stages travaillent individuellement cinq à dix titres (suivant durée du stage) à l’aide d’audios et de partitions pendant deux mois avant de se réunir. Ce système permet une production finale de qualité après deux ou quatre jours de travail en commun.
Ils sont accompagnés et dirigés par le chef du chœur David AUBRET (dirigeant de Escales Vocales), habitué des directions de chorales depuis de nombreuses années.
100 à 180 choristes venus essentiellement des départements 58, 71, 21 mais également de toute la France interprètent les plus grands succès de Renaud, lors d’un concert à l’issue des stages dans une salle de spectacle pouvant accueillir de 300 à 900 spectateurs suivant les formules. Tout cela dans une ambiance festive et nostalgique.
Les participants à ces stages travaillent individuellement cinq à dix titres (suivant durée du stage) à l’aide d’audios et de partitions pendant deux mois avant de se réunir. Ce système permet une production finale de qualité après deux ou quatre jours de travail en commun.
Ils seront accompagnés et dirigés par le chef du chœur David AUBRET (dirigeant de Escales Vocales), habitué des directions de chorales depuis de nombreuses années.
Inscriptions possibles jusqu’à fin septembre, déjà 40 inscrits.
A l’issue du stage, un concert de restitution se fera à la salle d’Epinac, le dimanche. .
Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 36 98 82 contact@escales-vocales.com
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English : Maison du Beuvray – Stage chantant « les chansons de Renaud »
L’événement Maison du Beuvray – Stage chantant « les chansons de Renaud » Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-09-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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