Maison du bonheur X Feu Folley Espace Cabaret Vauban Brest

Maison du bonheur X Feu Folley

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 00:00:00

fin : 2026-02-27 04:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Manifestation lumineuse ayant l’apparence d’une petite flamme. Ces phénomènes voltigent dans l’air à peu de distance du sol et sont perçus principalement la nuit. Collectif de deux potes kinés qui naviguent entre les styles house. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maison du bonheur X Feu Folley

L’événement Maison du bonheur X Feu Folley Brest a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue