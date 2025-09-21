Maison du Littoral Maison du Littoral Perros-Guirec
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 15:30:00
2025-09-21
Visite commentée sur le patrimoine bâti que l’on peut rencontrer sur le site de Ploumanac’h bâtiments militaires,
phare, fontaines, villas balnéaires, etc. .
Maison du Littoral Chemin du Phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
