MAISON DU LITTORAL Maison du Littoral Perros-Guirec

MAISON DU LITTORAL Maison du Littoral Perros-Guirec dimanche 21 septembre 2025.

MAISON DU LITTORAL

Maison du Littoral Chemin du Phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite commentée sur le patrimoine bâti que l’on peut rencontrer sur le site de Ploumanac’h bâtiments militaires,

phare, fontaines, villas balnéaires, etc

21/09 14h>15h30 Rendez-vous à l’accueil

de la Maison du Littoral, chemin du Phare

Renseignements au 02 96 91 62 77 .

Maison du Littoral Chemin du Phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MAISON DU LITTORAL Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec