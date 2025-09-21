MAISON DU LITTORAL Maison du Littoral Perros-Guirec
Maison du Littoral Chemin du Phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 15:30:00
2025-09-21
Visite commentée sur le patrimoine bâti que l’on peut rencontrer sur le site de Ploumanac’h bâtiments militaires,
phare, fontaines, villas balnéaires, etc
21/09 14h>15h30 Rendez-vous à l’accueil
de la Maison du Littoral, chemin du Phare
Renseignements au 02 96 91 62 77 .
Maison du Littoral Chemin du Phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
