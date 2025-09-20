Maison du Pain d’Alsace : culture et gourmandise Maison du Pain d’Alsace Bindernheim

Maison du Pain d’Alsace : culture et gourmandise Maison du Pain d’Alsace Bindernheim samedi 20 septembre 2025.

Maison du Pain d’Alsace : culture et gourmandise 20 et 21 septembre Maison du Pain d’Alsace European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez librement, à votre rythme, les différents espaces de la Maison du Pain d’Alsace. Découvrez l’histoire du pain et des boulangers à travers un musée vivant et interactif, observez le travail du fournil en activité, et laissez-vous guider par des vidéos, objets anciens et mises en scène ludiques. Petits et grands peuvent ainsi explorer librement les traditions boulangères alsaciennes et profiter d’une expérience à la fois culturelle et gourmande.

Maison du Pain d’Alsace 7 rue du Sel, 67600 Sélestat Bindernheim 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 45 90 https://maisondupain.alsace/ La Maison du Pain d’Alsace, située au cœur de Sélestat, est un espace unique qui fait vivre l’histoire et les traditions boulangères de la région. On y découvre, à travers un musée interactif et un fournil en activité, tout le parcours du pain. Des visites guidées, ateliers et animations permettent aux petits comme aux grands de mettre la main à la pâte et de plonger dans l’univers du savoir-faire artisanal alsacien. Un lieu gourmand et convivial, idéal pour apprendre, déguster et partager. Des parkings sont situés aux alentours et le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Vincent Schneider