Maison du Patrimoine Maison du patrimoine Grasse

Maison du Patrimoine Maison du patrimoine Grasse samedi 20 septembre 2025.

Maison du Patrimoine 20 et 21 septembre Maison du patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison du Patrimoine accueille des espaces d’expositions et d’ateliers pédagogiques : éléments essentiels de la médiation du Patrimoine. Vous y retrouverez l’ensemble du pôle médiation (guides conférenciers et administratifs), du pôle inventaire (Recherches sur les patrimoines mobilier, monumental et immatériel), un centre de documentation (ouvert sur réservation) et une présentation du réseau VPAH.

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

La Maison du Patrimoine accueille des espaces d’expositions et d’ateliers pédagogiques : éléments essentiels de la médiation du Patrimoine. Vous y retrouverez l’ensemble du pôle médiation (guides et…

Ville de Grasse – Vah