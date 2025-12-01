Maison du Père Noël & ses lutins Salle d’honneur de la Mairie Montélimar
Maison du Père Noël & ses lutins Salle d’honneur de la Mairie Montélimar vendredi 12 décembre 2025.
Maison du Père Noël & ses lutins
Salle d’honneur de la Mairie Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:45:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-24
Venez vivre la magie de Noël aux côtés du Père Noël et de ses lutins.
.
Salle d’honneur de la Mairie Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Come and experience the magic of Christmas with Santa and his elves.
German :
Erleben Sie den Zauber der Weihnacht an der Seite des Weihnachtsmanns und seiner Elfen.
Italiano :
Venite a vivere la magia del Natale con Babbo Natale e i suoi elfi.
Espanol :
Ven a vivir la magia de la Navidad con Papá Noel y sus duendes.
L’événement Maison du Père Noël & ses lutins Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération