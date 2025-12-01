Maison du Père Noël & ses lutins Salle d’honneur de la Mairie Montélimar

Maison du Père Noël & ses lutins

Salle d’honneur de la Mairie Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Début : 2025-12-12 19:45:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-24

Venez vivre la magie de Noël aux côtés du Père Noël et de ses lutins.

Salle d’honneur de la Mairie Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Come and experience the magic of Christmas with Santa and his elves.

German :

Erleben Sie den Zauber der Weihnacht an der Seite des Weihnachtsmanns und seiner Elfen.

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale con Babbo Natale e i suoi elfi.

Espanol :

Ven a vivir la magia de la Navidad con Papá Noel y sus duendes.

L’événement Maison du Père Noël & ses lutins Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération