MAISON DU PÈRE NOËL SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse

MAISON DU PÈRE NOËL

SQUARE CHARLES DE GAULLE 8 Rue du Poids de l’Huile Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-24

Venez à la rencontre du Père Noël et profitez d’un beau moment en famille avec vos enfants, dans un décors féérique !

Poussez les portes de cette jolie maison où de nombreuses activités vous attendent. Préparez votre plus beau sourire et profitez d’une photo avec le Père Noël tous les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 24 décembre. Chaque jour jusqu’au 24 décembre, venez rédiger votre plus belle lettre avec l’aide de sa fidèle lutine. Enfin, des ateliers de maquillage artistique, tatouages éphémères et sculptures sur ballons sont proposés les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 24 décembre. Ne manquez pas non plus la Mascotte du Grinch le 21 décembre de 14h30 à 18h30.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

English :

Come and meet Santa Claus and enjoy a wonderful family moment with your children, in a magical setting!

German :

Treffen Sie den Weihnachtsmann und genießen Sie einen schönen Moment mit der Familie und Ihren Kindern in einer märchenhaften Kulisse!

Italiano :

Venite a conoscere Babbo Natale e a trascorrere dei bei momenti in famiglia con i vostri bambini, in un ambiente magico!

Espanol :

Ven a conocer a Papá Noel y disfruta con tus hijos de un rato en familia en un entorno mágico

