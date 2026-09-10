Maison du Tourisme et du Patrimoine : visite de l’espace muséal, Maison du Tourisme et du Patrimoine, Châtenois
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Tourisme et du Patrimoine · Châtenois
Informations pratiques
Maison du Tourisme et du Patrimoine : visite de l’espace muséal Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Tourisme et du Patrimoine Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Suite aux fouilles menées pendant 17 ans au jardin archéologique, les objets remarquables découverts sont, à présent, exposés dans le tout nouvel espace muséal de la Maison du Tourisme et du Patrimoine.
Vous pourrez aussi en apprendre davantage sur la Guerre des Paysans de 1525.
Maison du Tourisme et du Patrimoine 100 rue du Maréchal Foch 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Découvrez la Maison du Tourisme et du Patrimoine : un espace rénové et chaleureux installé dans l’ancienne villa Scheibling, véritable emblème architectural du village. Ici, chaque visiteur, qu’il soit curieux, voyageur ou habitant, trouve une porte ouverte sur l’histoire locale et les trésors de notre territoire.
La Maison du Tourisme et du Patrimoine c’est surtout votre point d’accueil touristique :
• Conseils personnalisés
• Idées de sorties & d’activités
• Hébergements, restaurants, circuits de découverte
• Informations sur les villages, la Route des Vins, les sorties à vélo ou les randonnées
Un environnement exceptionnel accessible à tous :
Profitez d’un cadre privilégié avec un jardin et une terrasse ensoleillés et d’une superbe vue sur les collines et les vignobles environnants.
Le bâtiment se situe à proximité des remparts médiévaux et de l’église Saint-Georges, offrant un environnement unique.
Accès facile au centre du village, aux parkings et aux points de départ des randonnées. Le bâtiment est doté d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Parking de l’église, parking de l’école Krafft et parking de l’Espace les Tisserands à proximité.
Suite aux fouilles menées pendant 17 ans au jardin archéologique, les objets remarquables découverts sont, à présent, exposés dans le tout nouvel espace muséal de la Maison du Tourisme et du Vous…
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