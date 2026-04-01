Maison en carton Maison des familles Cléder
Maison en carton Maison des familles Cléder mercredi 15 avril 2026.
Maison en carton
Maison des familles 1 Rue de Plouescat Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
De 18 mois à 5 ans.
Un atelier papier et cartons pour se cacher dedans, grimper, pousser, transformer … Le plus simple des cartons devient le meilleur des jouets !
Sur inscription. .
Maison des familles 1 Rue de Plouescat Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60
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English : Maison en carton
L’événement Maison en carton Cléder a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX