Maison en carton Maison des familles Cléder

Maison en carton

Maison des familles 1 Rue de Plouescat Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

De 18 mois à 5 ans.

Un atelier papier et cartons pour se cacher dedans, grimper, pousser, transformer … Le plus simple des cartons devient le meilleur des jouets !

Sur inscription. .

Maison des familles 1 Rue de Plouescat Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60

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English : Maison en carton

L’événement Maison en carton Cléder a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX