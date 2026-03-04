Maison et quartier de la Boucherie, Rue de la Boucherie, Limoges

Maison et quartier de la Boucherie Jeudi 9 avril, 14h30 Rue de la Boucherie Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

AIGUISEZ VOTRE CURIOSITÉ

Venez découvrir la maison traditionnelle de la Boucherie et son quartier, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Découvrez l’un des plus anciens quartiers de Limoges. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges