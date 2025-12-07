MAISON ET SERVICES LE RHEU recrute et si c’était vous ? Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 15 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer Maison et Service Le Rheu, expert dans les services à la personne. Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents secteurs autour de Rennes, tels que Le Rheu, Monterfil, Bruz, Guichen et bien d’autres ! Ils seront présents dans votre agence France Travail Rennes Ouest, située route de Lorient, pour échanger avec vous et vous présenter les opportunités de recrutement.

Permanence assurée de 09h00 à 12h00, venez avec un CV à jour. Permis B demandé pour assurer les prestations

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine