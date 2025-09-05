MAISON ET SERVICES recrute Agence RENNES NORD Rennes

MAISON ET SERVICES recrute Agence RENNES NORD Rennes vendredi 5 septembre 2025.

MAISON ET SERVICES recrute Agence RENNES NORD Rennes Vendredi 5 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer Maison et Service Cesson, expert dans les services à la personne. Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents secteurs autour de Rennes.Principaux postes en assistant(e) ménager(

Venez rencontrer Maison et Service Cesson, expert dans les services à la personne. Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents secteurs autour de Rennes.Principaux postes en assistant(e) ménager(e)Ils seront présents dans votre agence France Travail Rennes Nord, pour échanger avec vous et vous présenter les opportunités de recrutement.

L’entreprise tiendra une permanence à l’accueil de votre agence France Travail, vous pouvez vous présenter quand vous le souhaitez entre 9h et 11h (nous vou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-05T11:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/478927

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine