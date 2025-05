MAISON ET SERVICES recrute… et si c’était vous ? – Agence RENNES OUEST Rennes, 12 juin 2025, Rennes.

Venez rencontrer Maison et Service Le Rheu, expert dans les services à la personne. Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents secteurs autour de Rennes, tels que Le Rheu, Monterfil, Bruz, Guichen et bien d’autres !Ils seront présents dans votre agence France Travail Rennes Ouest, située route de Lorient, pour échanger avec vous et vous présenter les opportunités de recrutement.

Permanence assurée de 09h30 à 12h30, venez avec un CV à jour. Permis B demandé pour assurer les prestations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-12T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-12T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/445238

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine