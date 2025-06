Conversation avec Elias Redstone autour de l’exposition On Country : photographie d’Australie — La photographie contemporaine australienne Maison Européenne de la Photographie Paris 27 juin 2025

Cette rencontre se déroulera en anglais.

Cet événement mettra en lumière la manière dont la photographie est redéfinie en Australie, en tant que moyen de raconter la vérité, d’affirmer l’autodétermination et de favoriser la collaboration, tout en reconnaissant le passé et en suggérant des futurs possibles.

L’Australie possède une histoire complexe, fondée sur plus de 60 000 ans d’attachement continu et non cédée des peuples premiers, et plus de deux siècles de colonisation. L’exposition On Country: photographie d’Australie réunit des artistes autochtones et non-autochtones qui témoignent dans ses aspects visibles comme invisible de cet être « on Country [sur le Pays] » — un terme incarné par les peuples premiers d’Australie pour décrire les terres, les cours d’eau, les mers et le cosmos auxquels ils sont reliés.

Elias Redstone présentera un aperçu de l’exposition — la première mise en lumière de l’Australie au festival. Il présentera notamment le travail de 5 artistes de l’exposition, offrant ainsi un aperçu approfondi de leurs créations et de leur démarche artistique. En discussion avec Clothilde Morette, il reviendra sur les enjeux de cette exposition.

Cet événement sera également l’occasion de découvrir le festival de PHOTO Australia, d’explorer ses origines et ses caractéristiques. Elias Redstone parlera pour la première fois en France de son travail en tant que commissaire et directeur artistique du festival et offrira un aperçu de ce à quoi s’attendre pour PHOTO 2026.

Retrouvez prochainement le catalogue d’exposition Our Country: Photographie d’Australie.

Le vendredi 27 juin 2025

de 18h30 à 19h30

payant

Entrée dans la limite des places disponibles, réservation conseillée mais pas obligatoire.

Le billet pour l’événement donne également accès aux expositions.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/conversation-avec-elias-redstone-autour-de-lexposition-on-country-photographie-daustralie-la-photographie-contemporaine-australienne/ +33144787500 info@mep-fr.org

