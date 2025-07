Café des mamans avec Maison Familya | Eté Solidaire Maison Familya Paris

Café des mamans avec Maison Familya | Eté Solidaire Maison Familya Paris lundi 7 juillet 2025 .

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Maison Familya contribue à la programmation de l’Eté Solidaire en proposant son Café des mamans (avec ou sans enfants tous âges). Rendez-vous le 4 juillet à 9:30 au 23, rue Oudinot dans le 7e arrondissement pour échanger sur la maternité dans un environnement bienveillant.

La maison Familya Saint-François-Xavier de Paris est une association loi

1901, affiliée au réseau Familya. Depuis son ouverture en octobre 2022,

sa mission est de mettre à disposition du plus grand nombre –

couples, parents, jeunes, seniors et solos – des clefs et l’appui de

professionnels pour mieux vivre leurs relations. Elle accueille et

accompagne de manière inconditionnelle toutes les personnes qui désirent

prendre soin de leur vie affective et relationnelle.

Le lundi 07 juillet 2025

de 09h30 à 11h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T09:30:00+02:00

2025-07-07T09:30:00+02:00_2025-07-07T11:30:00+02:00

fin : 2025-07-07T11:30:00+02:00

Date(s) : Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’association Maison Familya organise le Café des mamans le 4 juillet à 9:30.2025-07-07T09:30:00+02:00_2025-07-07T11:30:00+02:00

Maison Familya 23, rue Oudinot 75007 Paris