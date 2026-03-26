Maison Fleuriel Promenade botanique Épineuil-le-Fleuriel
Maison Fleuriel Promenade botanique Épineuil-le-Fleuriel samedi 9 mai 2026.
Maison Fleuriel Promenade botanique
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel
Partez à la découverte du monde végétal lors d’une balade botanique au cœur de la nature. Au fil du chemin, apprenez à reconnaître les plantes, leurs usages et leurs secrets, entre anecdotes, traditions et observations sensibles. Cette promenade conviviale est une invitation à ralentir, à ouvrir les yeux… et à redécouvrir la richesse insoupçonnée qui nous entoure. Une expérience accessible à tous, curieux, amateurs ou passionnés. .
8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18
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English :
Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel
L’événement Maison Fleuriel Promenade botanique Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT
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