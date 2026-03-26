Maison Fleuriel Randonnée ramassage des déchets

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel

Participez à une randonnée pas comme les autres ! Alliez plaisir de la marche et geste utile en rejoignant une sortie dédiée au ramassage des déchets. Ensemble, parcourons les sentiers tout en contribuant à préserver la beauté de notre environnement. Dans une ambiance conviviale et engagée, chaque geste compte pour protéger la nature. Une activité accessible à tous, pour agir concrètement tout en partageant un moment agréable en plein air. .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18

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English :

Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel

L’événement Maison Fleuriel Randonnée ramassage des déchets Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT