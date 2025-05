MAISON GRAND PARC GARONNE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – MAISON GRAND PARC GARONNE Toulouse, 7 juin 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

MAISON GRAND PARC GARONNE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) MAISON GRAND PARC GARONNE 4 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

La Maison Grand Parc Garonne sur l’île du Ramier, vous ouvre ses portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins .

Au programme du week-end

– Animation Garonne un fleuve à vivre (Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 16h)

Entre crues dévastatrices et plages de galets accueillantes pour la faune et la flore, la Garonne détonne par sa diversité (locale et introduite).

– Atelier dessin botanique d’Après Nature (Samedi et dimanche à 10h30)

En promenade dans le parc de la Poudrière, vous allez être amenés à observer la nature de près. Vous pourrez esquisser des végétaux, vous initier à la botanique, à la technique du lavis ou de l’aquarelle, accompagnés d’une médiatrice plasticienne.

– Atelier monotype végétaux jardins d’impression (Samedi et dimanche à 15h)

Venez partager un atelier de monotypes de plantes, glanées le long des bords de Garonne. Laissez-vous guider par les couleurs des encres, les formes des plantes qui invitent à une composition graphique. A travers nos empreintes végétales, nous créons un « jardin d’impressions ».

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

MAISON GRAND PARC GARONNE 4 Chemin de la Loge

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Maison Grand Parc Garonne on the Ile du Ramier opens its doors to you for the 22nd edition of the « Rendez-vous aux Jardins ».

German :

Das Maison Grand Parc Garonne auf der Île du Ramier öffnet seine Türen für die 22. Ausgabe der « Rendez-vous aux Jardins ».

Italiano :

La Maison Grand Parc Garonne sull’Ile du Ramier vi apre le porte per la 22ª edizione del « Rendez-vous aux Jardins ».

Espanol :

La Maison Grand Parc Garonne, en la isla del Ramier, le abre sus puertas para la 22ª edición del « Rendez-vous aux Jardins ».

L’événement MAISON GRAND PARC GARONNE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE