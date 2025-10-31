Maison Hantée Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc
Maison Hantée Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc vendredi 31 octobre 2025.
Maison Hantée
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31
Parcours hanté dans le Centre Socioculturel Libération spécialement décoré pour l’occasion.
N’hésitez pas à venir déguisé.
Inscription obligatoire.Tout public
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64
English :
Haunted trail in the Centre Socioculturel Libération, specially decorated for the occasion.
Don’t hesitate to come in disguise.
Registration required.
German :
Geisterbahn durch das speziell für diesen Anlass geschmückte Centre Socioculturel Libération.
Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Un percorso stregato attraverso il Centre Socioculturel Libération, appositamente decorato per l’occasione.
Non esitate a venire mascherati.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Un recorrido embrujado por el Centre Socioculturel Libération, especialmente decorado para la ocasión.
No dude en venir disfrazado.
Inscripción obligatoria.
L’événement Maison Hantée Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-01 par OT SUD MEUSE