Maison Huard Maison Huard Châteaubriant

Maison Huard 20 et 21 septembre

Entrée libre – film de présentation, contact: 02 40 28 20 90

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins et crée un atelier à châteaubriant. Ses fils transformeront l’entreprise artisanale en une grande société industrielle de machinisme agricole.

Vous pourrez découvrir dans la Maison Huard, une exposition permanente qui vous donnera des éléments essentiels sur l’essor extraordinaire de cette entreprise castelbriantaise.

Maison Huard 6, rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr Espace muséographique et de mémoire consacré à l'histoire de l'entreprise Huard de 1863 à 1987.

En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins, et crée un atelier à Châteaubriant.

