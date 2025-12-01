Maison illuminée Champagnole
Maison illuminée Champagnole lundi 1 décembre 2025.
Maison illuminée
38 bis rue de la Moulette Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 17:00:00
fin : 2026-01-06 23:00:00
Date(s) :
2025-12-01
Illuminations et boîte aux lettres du Père Noël.
Ouvert tous les jours, ouvert à tous.
Gratuit, don libre.
Respecter le voisinage et ne pas faire de bruit. .
38 bis rue de la Moulette Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté david1103@live.fr
L’événement Maison illuminée Champagnole a été mis à jour le 2025-10-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA