Maison illuminée Champagnole

38 bis rue de la Moulette Champagnole Jura

Début : 2025-12-01 17:00:00

fin : 2026-01-06 23:00:00

2025-12-01

Illuminations et boîte aux lettres du Père Noël.

Ouvert tous les jours, ouvert à tous.

Gratuit, don libre.

Respecter le voisinage et ne pas faire de bruit. .

38 bis rue de la Moulette Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté david1103@live.fr

