Maison illuminée Champagnole

Maison illuminée Champagnole lundi 1 décembre 2025.

Maison illuminée

38 bis rue de la Moulette Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 17:00:00
fin : 2026-01-06 23:00:00

Date(s) :
2025-12-01

Illuminations et boîte aux lettres du Père Noël.

Ouvert tous les jours, ouvert à tous.

Gratuit, don libre.

Respecter le voisinage et ne pas faire de bruit.   .

38 bis rue de la Moulette Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   david1103@live.fr

