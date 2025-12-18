Maison illuminée de Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan

Maison illuminée de Frontenay-Rohan-Rohan

29 Rue des Trois Rois Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-02

Direction le 29 Rue des Trois Rois à Frontenay-Rohan-Rohan près de Niort pour y découvrir la belle maison illuminée.

Ouverture du jardin illuminé samedi 20 décembre 2025 de 18h00 à 20h00 avec gâteaux et flan maison ainsi que boissons chaudes et bonbons offerts gracieusement.

Le Père Noël sera également présent durant ces 2 heures pour une photo !

Si vous souhaitez venir le samedi 20 décembre, merci d’envoyer un mail à angelique.lequeux8@orange.fr pour confirmer votre venue afin de s’organiser pour les gâteaux. .

29 Rue des Trois Rois Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine angelique.lequeux8@orange.fr

