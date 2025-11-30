Maison illuminée de Saint-Ay Saint-Ay

Maison illuminée de Saint-Ay

Magie de Noël !

Ces passionnés en décorations et illuminations de Noël vous accueillent chaque année dans leur formidable jardin illuminé aux couleurs de Noël. La maison de Pierre et Cheryl est une pépite à découvrir en famille ! On y trouve des scènes visuelles et sonores qui entraînent les visiteurs dans un monde magique et merveilleux. Le thème et les couleurs mises en avant changent chaque année, un vrai travail de titan, mené des mois avant l’ouverture.

En 2025, le Père Noël et la Mère Noël vous accueillent du 30 novembre au 4 janvier 2026, y compris les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. .

