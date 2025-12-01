Maison illuminée de Saint-Jean le Blanc

89 Rue du Bois Girault Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 17:30:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Chaque année, la Maison illuminée de Saint-Jean-le-Blanc ouvre ses portes pour faire briller les yeux des petits et des grands. Pour cette édition 2025, la magie est une nouvelle fois au rendez-vous avec un décor lumineux féerique, soigneusement imaginé et installé pour offrir un véritable moment d’émerveillement en période de fêtes. .

89 Rue du Bois Girault Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 57 14 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Maison illuminée de Saint-Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2025-12-18 par ADRT45