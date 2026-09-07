Maison Jean Cardot : ouverture exceptionnelle, Maison et atelier Jean Cardot, Calvisson
samedi 19 septembre 2026 · Maison et atelier Jean Cardot · Calvisson
Informations pratiques
Maison Jean Cardot : ouverture exceptionnelle 19 et 20 septembre Maison et atelier Jean Cardot Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’atelier de 14h30 à 18h
Prolongez l’expérience en découvrant l’atelier de sculpture, lieu de création empreint de passion, d’outils et de traces de gestes artistiques. Une occasion unique d’entrer dans les coulisses d’un savoir-faire.
Film : Jean Cardot, la sculpture en mouvement (1h) sur tablettes
Plongez dans l’univers du sculpteur Jean Cardot, académicien et figure majeure de la sculpture française contemporaine, à travers le film documentaire réalisé par Mathilde Deschamps-Lotthé.
Maison et atelier Jean Cardot 4 rue des Garrigues 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 06 82 03 08 04 https://www.calvisson.com Maison et atelier Jean Cardot. Parking au centre ville à 400m.
Visite libre de l’atelier de 14h30 à 18h
©Ville de Calvisson
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