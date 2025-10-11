Maison Julien Gracq Un samedi à la maison Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Maison Julien Gracq Un samedi à la maison Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Maison Julien Gracq Un samedi à la maison

Saint-Florent-le-Vieil Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

10h>12h Atelier d’écriture avec Pascale Moisset, autrice en résidence à la Maison Julien Gracq.

Résidence partenaire avec le Chalet Mauriac et soutenue par le CNL.

> Sur réservation Payant

14h>15h Présentation de la résidence et du travail de Pascale Moisset et Lucie Rico. La modération sera assurée par Caroline de Benedetti

15h>16h Lecture de Margaux Hoinard puis goûter partagé.

> Sur inscription

Artistes en résidence

Lucie Rico, née en 1988 à Perpignan, est romancière, scénariste et réalisatrice. Son premier roman Le Chant du poulet sous vide (P.O.L, 2020) a reçu le Prix du roman d’écologie 2021, et son second GPS (P.O.L, 2022) la mention spéciale du Prix Wepler. Elle partage désormais son temps entre l’écriture, le cinéma et l’enseignement de la création littéraire.

Pascale Moisset a travaillé dans la presse à Paris. Après un premier roman pour adultes paru aux Éditions Albin Michel, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture pour la jeunesse. Elle joue avec les mots, les tord, les fait sonner, et aime transmettre ses jeux de mots aux enfants, à l’occasion de rencontres et d’ateliers qu’elle anime.

Ses thèmes de prédilection la nature, l’amitié, l’égalité, l’art.

De retour, dans son Sud-Ouest natal, elle vit désormais à Bordeaux et aime arpenter les plages de l’Océan Atlantique, les forêts et les montagnes. .

Saint-Florent-le-Vieil Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Maison Julien Gracq Un samedi à la maison Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges