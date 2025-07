Maison Langlois Saumur

Maison Langlois Saumur samedi 20 septembre 2025.

Maison Langlois

3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Un superbe vignoble bercé par la Loire, un savoir-faire vigneron rigoureux, des bulles élégantes où le chenin rayonne depuis plus de 130 ans, Langlois Crémant de Loire élève les moments simples du quotidien.

Samedi :

Visites en français :

Le Secret du vin : 10h15, 14h15, 16h15 / Tarif 10€ par adulte / Gratuit pour les -18ans

La visite des caves : 11h, 15h, 17h / Tarif 5€ par adulte / Gratuit pour les -18ans

Visites en anglais :

Le Secret du vin : 11h15, 15h15 / Tarif 10€ par adulte / Gratuit pour les -18ans

La visite des caves : 12h, 16h / Tarif 5€ par adulte / Gratuit pour les -18ans

Dimanche : Visite du vignoble en calèche avec dégustation.

Le vignoble du prestigieux Clos Saint-Florent se dévoile au rythme des chevaux pour une escapade aussi bucolique que fascinante. Cette visite du domaine viticole Langlois constitue ainsi une véritable fenêtre ouverte sur les spécificités de la viticulture biologique et du cycle de la vigne. Ultime halte en boutique pour déguster vins et Crémants de Loire.

Visites : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 18h30. .

3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 contact@langlois-cremantdeloire.fr

English :

A superb vineyard cradled by the Loire, rigorous winemaking expertise, elegant bubbles where the Chenin grape shines: for over 130 years, Langlois Crémant de Loire has been elevating the simple moments of everyday life.

German :

Ein wunderschöner Weinberg, der von der Loire umspült wird, ein rigoroses Winzerwissen, elegante Bläschen, in denen der Chenin strahlt: Seit über 130 Jahren erhebt Langlois Crémant de Loire die einfachen Momente des Alltags.

Italiano :

Un vigneto superbo cullato dalla Loira, una rigorosa competenza enologica, bollicine eleganti in cui brilla l’uva Chenin: da oltre 130 anni, il Crémant de Loire Langlois eleva i semplici momenti della vita quotidiana.

Espanol :

Un magnífico viñedo acunado por el Loira, un riguroso saber hacer enológico, elegantes burbujas donde brilla la uva Chenin: desde hace más de 130 años, Langlois Crémant de Loire eleva los momentos sencillos de la vida cotidiana.

