Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin »
Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date :
Début : Mercredi 2025-05-28 18:00:00
fin : 2025-06-25 19:30:00
Date(s) :
2025-05-28 2025-06-25 2025-07-30 2025-08-27 2025-09-17
Profitez à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse.
Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
Enjoy a late visit of this bourgeois residence, closed by a refreshment offered on the terrace.
German :
Genießen Sie in der schönen Jahreszeit eine späte Besichtigung dieses bürgerlichen Wohnsitzes, die mit einer angebotenen Erfrischung auf der Terrasse abgeschlossen wird.
Italiano :
Godetevi una visita a tarda notte in questa casa borghese nei mesi estivi, seguita da un rinfresco sulla terrazza.
Espanol :
Disfrute de una visita nocturna a esta casa burguesa en los meses de verano, seguida de un refrigerio en la terraza.
