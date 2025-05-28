Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin » Maison Mantin Moulins

Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin » Maison Mantin Moulins mercredi 28 mai 2025.

Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin »

Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-28 18:00:00

fin : 2025-06-25 19:30:00

Date(s) :

2025-05-28 2025-06-25 2025-07-30 2025-08-27 2025-09-17

Profitez à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse.

.

Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

Enjoy a late visit of this bourgeois residence, closed by a refreshment offered on the terrace.

German :

Genießen Sie in der schönen Jahreszeit eine späte Besichtigung dieses bürgerlichen Wohnsitzes, die mit einer angebotenen Erfrischung auf der Terrasse abgeschlossen wird.

Italiano :

Godetevi una visita a tarda notte in questa casa borghese nei mesi estivi, seguita da un rinfresco sulla terrazza.

Espanol :

Disfrute de una visita nocturna a esta casa burguesa en los meses de verano, seguida de un refrigerio en la terraza.

L’événement Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin » Moulins a été mis à jour le 2025-06-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région