Maison mobile à pédales, Giardino Sottocasa, Vimercate

Maison mobile à pédales Samedi 6 juin, 09h30, 15h00 Giardino Sottocasa Monza e Brianza

Maximum 2 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La Maison mobile à pédales est un spectacle de Principio Attivo Teatro destiné aux enfants de 4 ans et plus, dans le cadre du Festival Vimercate Ragazzi. Durée 20 minutes

Giardino Sottocasa Via Vittorio Emanuele II, 53 Vimercate (MB) Vimercate 20871 Rossignolo Monza e Brianza Lombardia 0396659488 https://www.museomust.it/ https://www.giardinosottocasa.it/

La Maison mobile à pédales est un spectacle de Principio Attivo Teatro destiné aux enfants de 4 ans et plus, dans le cadre du Festival Vimercate Ragazzi. Durée 20 minutes

©Comune di Vimercate