Maison Moïse Maison Moïse La Sauvetat

Maison Moïse Maison Moïse La Sauvetat vendredi 19 septembre 2025.

Maison Moïse 19 – 21 septembre Maison Moïse Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T14:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Sauvetat

Maison Moïse 20 ans de travaux et un financement exemplaire

Avant 1995 l’emplacement occupé par la Maison Moïse tenait plus de la décharge publique que d’un espace patrimonial.

Les travaux engagés se sont révélés complexes et certains nous ont obligés à faire appel à des professionnels et en conséquence, le financement s’est avéré plus difficile.

Nous avons travaillé avec une entreprise Monuments Historiques pour les enduits à la chaux et les peintures murales.

Ce sont des élèves en formation qualifiante qui ont réalisé la couverture en cuivre pour la tour d’angle et l’escalier en lamellé-collé est le travail d’un Compagnon charpentier dans le cadre de son Tour de France.

Un stage de menuiserie a permis de mettre une hotte sur la cheminée.

Les bénévoles n’ont pas manqué de travail : toiture, pose du carrelage, préparation des matériaux, aide aux chantiers de formation etc.

La Maison Moïse a présenté sa première exposition en 2014.

Maison Moïse Quartier des Forts 63730 La Sauvetat La Sauvetat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 39 52 67

La Sauvetat

association les amis de la Commanderie